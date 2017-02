Dieu aurait-il rejeté son peuple ?

Election

Question rhétorique pour ce Juif pieux qui se souvient que l’élection du peuple élu a dépassé toutes les vicissitudes et tous les reniements, ou bien réelle interrogation pour cet «apôtre des nations» qui, face au rejet de Jésus par Israël, a décidé de se tourner vers les païens (Actes 15, 46) ? Beaucoup avaient tranché et fait de Paul non seulement le vrai fondateur du christianisme, celui qui avait fait sortir la religion nouvelle du statut de mouvement religieux interne au judaïsme de l’époque, mais aussi celui qui avait théorisé le rejet d’Israël par Dieu au profit de l’Église promue nouveau peuple de Dieu. Toute une théologie s’était même développée sur cette idée. On l’appelle la théologie de la «substitution». Le «vrai» Israël – les chrétiens – aurait ainsi remplacé le peuple élu, Israël, souvent représenté, dans les cathédrales, sous les traits d’une femme aux yeux bandés. Il s’agit de la Synagogue, remplacée par l’Église.

Mais c’est une lecture tout à fait partiale des lettres de Paul qui aboutit à une telle conception. Dans la lettre aux Romains, Paul explique en effet que les dons de Dieu sont sans repentance (Romains 11, 29), ce qui signifie que l’élection reste vivante, quelle que soit la conduite ou la foi d’Israël. Il enfonce encore le clou dans la lettre aux Éphésiens : «C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine» (Éphésiens2, 14). Il a fallu attendre Vatican II et la fin de «l’enseignement du mépris» (une formule et un livre de l’historien juif Jules Isaac que Jean XXIII reçut en audience privée en 1960), pour que les chrétiens relisent dans une lumière nouvelle le Premier et le Second Testaments et renouent avec le fondement juif de leur foi.

Jean-Pierre Rosa